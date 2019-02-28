ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شوقي غريب يطالب بانضمام نجم الأهلي إلى المنتخب

الخميس 28/فبراير/2019 - 05:54 ص
شوقي غريب يطالب بانضمام نجم الأهلي إلى المنتخب
الاهلي
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن كل لاعب من المنتخب الأولمبي ينضم للمنتخب الأول يحسب للمنتخب الأولمبي وآخر هؤلاء اللاعبين مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي. يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « أجيري يتابع ابو الفتوح منذ فترة والمدرب المكسيكي يسعى لتجربة اللاعبين في آخر معسكر قبل المعسكر النهائي قبل بطولة أمم أفريقيا»

وعن عدم انضمام رمضان صبحي للمنتخب الأول قال غريب: « بالنسبة لي رمضان صبحي يؤدي بشكل جيد مع الأهلي ولا بد من تواجده بالمنتخب الأول».

وأشاد غريب بخطوة انتقال أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق لصفوف الجونة حتى يشاركوا بالمباريات.
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر كورة كرة شوقي غريب رياضة رمضان صبحي المنتخب الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
x
15:00
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
x
16:00
بتروجت