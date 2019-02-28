شوقي غريب يطالب بانضمام نجم الأهلي إلى المنتخب





أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن كل لاعب من المنتخب الأولمبي ينضم للمنتخب الأول يحسب للمنتخب الأولمبي وآخر هؤلاء اللاعبين مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح.





وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي. يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « أجيري يتابع ابو الفتوح منذ فترة والمدرب المكسيكي يسعى لتجربة اللاعبين في آخر معسكر قبل المعسكر النهائي قبل بطولة أمم أفريقيا»





وعن عدم انضمام رمضان صبحي للمنتخب الأول قال غريب: « بالنسبة لي رمضان صبحي يؤدي بشكل جيد مع الأهلي ولا بد من تواجده بالمنتخب الأول».





وأشاد غريب بخطوة انتقال أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق لصفوف الجونة حتى يشاركوا بالمباريات.