هكذا تضامنت رانيا يوسف مع حادث قطار محطة مصر
الخميس 28/فبراير/2019 - 12:37 ص
الفجر الفني
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تضامنت الفنانة رانيا يوسف، مع صحايا ومصابي حادث قطار محطة مصر، حيث قامت بتأجيل عرض الحلقة الجديدة من برنامجها "more about rania" والتي كان من المقرر عرضها غدا.
يأتي هذا القرار بعد الأحداث المؤلمة التي جرت خلال ساعات يوم الأربعاء وخاصًة حادث قطار محطة مصر.
وقالت رانيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حداد على ضحايا محطة مصر اليوم .. تم تأجيل حلقة برنامج more about rania غدا الخميس ولمدة ثلاثة ايام .. رحم الله الضحايا والهم أهلهم الصبر والسلوان".
يذكر ان رانيا يوسف تلقى الضوء فى برنامجها على الجانب الاسرى والشخصى الذى لا يعرفه كثيرون من جمهورها.
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