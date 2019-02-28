ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أجويرو وصيام صلاح
الخميس 28/فبراير/2019 - 12:05 ص
أحمد عصام
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نجح نادي ليفربول الإنجليزي في تحقيق الفوز على فريق واتفورد، بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة ال28 من البريمرليج.
وفشل محمد صلاح في التسجيل بشباك واتفورد، حيث خطف سيرجو اجويرو صدارة هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي من اللاعب المصري.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1- سيرجو أجويرو 18 هدف.
2- محمد صلاح 17 هدف.
3- أوباميانج 16 هدف.
4- هاري كين 15 هدف.
5- ساديو ماني 14 هدف.
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