أهم أخبار ريال مدريد اليوم 27 فبراير.. نكسة في سانتياجو برنابيو

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها توديع الملكي لكأس ملك إسبانيا على يد غريمه برشلونة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- برشلونة يحرق "سانتياجو برنابيو" ويضرب ريال مدريد بالثلاثة ويتأهل لنهائي الكأس

تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الساحق على ريال مدريد، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بإياب نصف نهائي الكأس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب "كامب نو" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

افتتح الأوروجواياني لويس سواريز التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 50، ثم أضاف رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الهدف الثاني للبارسا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 69، وعاد سواريز مرة أخري ليُضيف الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 73.

وينتظر الفريق الكتالوني الفائز من مباراة ريال بيتيس وفالنسيا في المباراة النهائية.





- أزمة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد سوف يغيب موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب نصف نهائي بطولة كأس الملك.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن سانتياجو سولاري لن يسمح بمشاركة إيسكو في الكلاسيكو ويفكر في استبعاده بشكل نهائي من القائمة لتوتر العلاقة بين الطرفين.





- نجم ريال مدريد على رادار مانشستر سيتي في الصيف

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة ”دون بالون“، الاسبانية أن نادي مانشستر سيتي يدرس تقديم عرضًا رسميًا لضم "توني كروس" في الصيف المقبل، خاصة وأن بيب جوارديولا مدرب السيتي معجب كثيرًا بمستوى اللاعب ويريد التعاون معه من جديد، بعد سنة واحدة قضاها الثنائي في بايرن ميونخ.

وأشارت تقارير أن مانشستر سيتي سوف يعرض 60 مليون يورو على ريال مدريد لضم كروس





- عقوبة منتظرة من اليويفا على راموس

قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم فتح تحقيق في واقعة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على هامش تعمد الحصول على بطاقة صفراء في لقاء أياكس بذهاب دور الـ16 بدوري الابطال.

ذكر موقع الدون بالون، أن الاتحاد الأوروبي قرر عرض واقعة راموس على لجنة الانضباط والأخلاقيات التأديبية بالاتحاد واتخاذ القرار الرسمي يوم الخميس القادم 28 فبراير.

وكشف تقارير صحفية عن العقوبة المحتملة والمتوقعة على راموس حال ثبوت تعمده الحصول على بطاقة صفراء في لقاء أياكس الماضي.





- مارسيلو على طاولة يوفنتوس

كشفت تقارير صحافية إيطالية، أن صفقة انتقال لاعب نادي ريال مدريد، مارسيلو، إلى نادي يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية للاعبين المقبل باتت مؤكدة، بالإضافة إلى المدرب السابق للنادي الفرنسي زين الدين زيدان الذي يقترب هو الآخر من قيادة السيدة العجوز.

وذكرت صحيفة توتو سبورت: "صفقة مارسيلو ستكلف خزينة "البيانكونيري" حوالي 45 مليون يورو سيقدمهم إلى إدارة ريال مدريد، وهذا بالرغم من حصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 12 مليون يورو صافي عن كل موسم".

وتابعت: "يبدو أن إدارة يوفنتوس تبذل الكثير من الجهد لغزو أوروبا في الفترة المقبلة، وتعرف أنه إذا اجتمع الثلاثي كريستيانو رونالدو، ومارسيلو، وزيدان، فهذا سيسهل عليها كثيراً تحقيق هدفها والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".



