"الوزراء": وزير النقل تقدم باستقالته اعترافًا منه بتحمله المسئولية السياسية

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قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قطع اجتماعه الأسبوعي لمتابعة حادث قطار محطة مصر، ثم انتقل لموقع الحادث حيث كان متواجد به وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات واطلعه على المعلومات الأولية.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء وجه بسرعة تلقي المصابين كافة وسائل العلاج اللازمة فضلًا عن صرف تعويضات لأسر الضحايا ومصابي الحادث.



وأكد أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل تقدم باستقالته اعترافا منه بتحمله المسئولية السياسية، مضيًفا: "لم يطلب من وزير النقل تقديم استقالته".



واستطرد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قائلًا: "الدكتور هشام عرفات كان وزيرًا على أعلى مستوى وقدم مجهودات كبيرة في السكة الحديد".



وتقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته، اليوم للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.



جاءت استقالة هشام عرفات بعد حادث قطار محطة المصر الذى سقط فيه عدد من الضحايا حيث اصطدم الجرار بصدادات الرصيف 6 بسبب السرعة الفائقة.



وتمثلت آخر قرارات عرفات قبل استقالته فى تشكيل لجنة برئاسة المهندس سامى عفيفى نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفنى وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل طويلة ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل قصيرة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وذلك لإعداد تقرير فنى عن انفجار تانك السولار الخاص بالجرار نتيجة اصطدامه الجرار بنهاية رصيف 6.



وشب حريق كبير داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران.

