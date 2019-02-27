"بين بحرين" يحصد جائزتين في مهرجان أسوان لأفلام المرأة (صور)

حصل فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة على جائزتي جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث شهد الفيلم عرضه العالمي الأول.

وعُرض الفيلم يوم الأحد الماضي ضمن فعاليات المهرجان، وشهد حضوراً مكثفاً من الفنانين، الشخصيات العامة، وممثلي منظمات معنية بحقوق المرأة، والجمهور الذي ملأ القاعة، بالإضافة لأبطال الفيلم، وأشاد الحضور بأسلوب الطرح والمناقشة لموضوع الفيلم الذي يناقش وضع المرأة المتردي في ريف مصر، وما تواجهه من تقاليد وعادات، ومن المرتقب إطلاق الفيلم تجارياً قريباً في دور العرض.

ويُكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثالثة عدد من الرموز النسائية التي أسهمت في تطور صناعة السينما المصرية، وتعد مسابقة الفيلم المصري هي أحدث إضافات المهرجان وتقدم جوائز نقدية، كما يُقدم المهرجان خمس ورش للسيناريو وصناعة الأفلام الوثائقية والتحريك.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.