ميشيل ويليامز تظهر بالإعلان التشويقي الأول لمسلسلها الجديد (فيديو)

احتفلت النجمة ميشيل ويليامز، بالإعلان الترويجي، الأول لمسلسلها الجديد بنشره على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام.

يأتي ذلك بعد احتفال النجمة الشابة بنهاية تصوير المسلسل الجديد في حفل خاص بمدينة لوس أنجلوس حضره عدد كبير من الإعلاميين ونجوم المسلسل.

وشارك "ميشيل" حفل نهاية تصوير المسلسل الجديد النجم الحاصل على الأوسكار سام روكويل الذي يشارك ميشيل بطولة المسلسل مع النجمة الشابة مارجريت كويلي.

ويعتبر مسلسل Fosse/Verdon"" من أحدث الأعمال الدرامية التي تنتجها شبكة FX الأمريكية وهو مستوحى من أحداث حقيقية.