"السماع للشهود ولجنة فنية لمعرفة سببه".. إجراءات سريعة بشأن الحريق في محطة مصر

بعد نشوب حريق داخل محطة مصر، إثر اندلاعها بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف وانتقلت سيارات اﻹطفاء إلى موقع الحريق، تحركت الدولة بسرعة فائقة، لإنقاذ المصابين ومتابعة حالتهم، علاوة على فرض قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

كواليس الحريق

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان رسمي، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامة بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر

وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجاري المتابعة.

الدفع بسيارات الإسعاف

وعلى الفور، وصلت سيارات الإسعاف إلى محيط محطة مصر بميدان رمسيس، بعد اندلاع حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف وانتقلت سيارات اﻹطفاء إلى موقع الحريق.

سيارات الإطفاء

وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق الذي نتج عن الحريق داخل محطة مصر، كما وصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

معاينة الشرطة

وانتقلت قيادات شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية لمكان حريق محطة مصر، للمعاينة والوقوف على الأسباب الحقيقة للحادث.

الاستماع لأقوال الشهود

واستمع رجال المباحث بشرطة النقل والمواصلات لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق اندلع داخل قطار رحلات، بعد اصطدامه بالرصيف داخل محطة سكك حديد مصر فى منطقة رمسيس، فيما لا تزال سيارات الإسعاف تنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

كردون أمني

كما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

لجنة فنية لمعرفة السبب

وتوجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.

وأمر وزير النقل بتشكيل لجنه فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص به، فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.