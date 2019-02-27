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إنشاء مركز خدمة تمويني متطور لخدمة أهالي الرمل في الإسكندرية

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:42 ص
إنشاء مركز خدمة تمويني متطور لخدمة أهالي الرمل في الإسكندرية
أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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قال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إنه تم استلام مقر جديد لإنشاء مركز خدمة تموينى متطور يخدم أهالى منطقة الرمل بمساكن الإسكان الصناعى بالسيوف.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تسليم المقر للشركة القائمة على التطوير وسيتم استلامه في خلال شهرين لبدء العمل به وتطوير الخدمة لصالح المواطنين وحل مشكلة مكتب رمل ٣.

على جانب آخر، شنت إدارة الرقابة بمديرية التموين بالإسكندرية، تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، حملة مكبرة برئاسة محمد مصطفى كبير مفتشى الرقابة بالمديرية، ومفتشى الضبط القضائى، وفريد شوقى، وحمادة عبد الستار، بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله مدير المديرية، بمتابعة للأسواق وتشديد الرقابة عليها لضبطها وحماية المواطن من الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 80 فلتر من فلاتر زيت السيارات متنوعة الأحجام والأنواع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات لعرضها على وكيل النائب العام.

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المزيد عن: وزارة التموين بالإسكندرية خدمة تموينى المحاسب محمد سعد الله
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