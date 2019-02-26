حبس عاطل لحيازته 7 طرب حشيش ببولاق الدكرور

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قررت النيابة العامة حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 7 طرب لمخدر الحشيش، كما أمرت بإرسال المضبوطات للأدلة الجنائية لفحصها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتمكن رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور، داخل شقته، وبحوزته 7 طرب لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



كانت وردت معلومات للمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، مفادها، قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وتوصلت تحريات المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، لصحة المعلومات الواردة، وبإعداد قوة أمنية بإشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، تم القبض عليه، داخل منزله، وبحوزته 7 طرب حشيش مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات، التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازته للحشيش المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدرات الأخري، والهاتف المحمول لسهولة الإتصال بعملائه.



وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، واحال اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.





"بائع فاكهة وعمره 10 سنوات".. تفاصيل مصرع طفل دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بالعياط



أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الشخص الذي لقى مصرعه، دهسا أسفل جرار زراعي، طفل وعمره 10 سنوات، وأنه حال سيرة بعربة الفاكهة، حدث عطل بها، وأثناء تصليحه، تصادف قدوم جرار زراعي، اصطدم به، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.



كان لقى بائع فاكهة مصرعه، دهسا أسفل عجلات جرار زراعي، بقرية العطف، دائرة مركز شرطة العياط، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لرئيس مباحث مركز شرطة العياط من الأهالي، مفاده مصرع شخص، إثر اصطدامه بجرار زراعي بقرية العطف، دائرة المركز.



وتوصلت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن حال سير بائع فاكهه بالطريق، حدث عطل بالعربة الخاصة بالفاكهة، وأثناء ذلك تصادف مرور جرار زراعي، اصطدم به، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، من القبض على سائق الجرار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، دون قصد، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.