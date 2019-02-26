"عسيلة": القمة العربية الأوروبية صَدرت صورة ناصعة البياض للعالم عن مصر

قال الدكتور صبحي عسلية، الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، إن انعقاد القمة الأوربية العربية في القاهرة يُعد اعترافًا دوليًا بأن مصر ما زالت في مركز قيادة المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه القمة صَدرت صورة ناصعة البياض للعالم عن مصر، بعدما كانت وسائل الإعلام تتحدث عن وجود بعض الأزمات في القاهرة.





وتابع "عسيلة"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن سياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات المقبلة كانت قائمة على إقناع العالم باختلاف الأولويات في القاهرة عن أوروبا، فمصر ترى أن الأولوية الآن هي مواجهة الإرهاب، بينما أوروبا قد ترى أن الأولوية هي الاهتمام بحقوق الإنسان والحريات.





هذا وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، اعتماد مشروع البيان الختامى للقمة العربية الأوروبية، وانتهاء أعمال القمة التى شهدت مشاركة ملوك ورؤساء أكثر من 50 دولة عربية وأوروبية.





وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة الختامية، ملاحظات ومقترحات الوفد السعودى على البيان، فيما أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تلقى بعض الصيغ المقترحة من قبل وفود السعودية والإمارات والبحرين ولبنان.





وواصل: "هناك تعاونا مع الجانب الأوروبى، وتم الاتفاق على أن يقتصر البيان على وضعه الحالى، وأن نتلقى كل هذه المقترحات بالتعديلات وتوزيعها على المفوضية الأوروبية وباقى الدول التابعة للجامعة العربية".



