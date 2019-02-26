خاص - الزمالك يستبعد محمود علاء من رحلة أنجولا





كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمود علاء مدافع الفريق من المباراة المقبلة أمام بتروأتليتكو الأنجولي والمقرر لها الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.





وقال المصدر أن فرص تواجد اللاعب في أنجولا مع الفريق تبدو صعبة خاصة وأن الجهاز الفني يرفض المجازفة باللاعب في تلك المباراة.





وأضاف المصدر أن اللاعب يحتاج لمواصلة برنامجه التأهيلي وعدم المجازفة به في رحلة أنجولا حتى يكون جاهزا بشكل كامل في المباريات المقبلة.





ويعاني محمود علاء من إصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة، ابعدته عن المشاركة مع الزمالك خلال آخر مواجهتين، أمام طلائع الجيش في الجولة 23 من الدوري المحلي، وبترو أتليتكو في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.





واعتمد الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة السويسري كريستيان جروس على محمود حمدي "الونش"، بدلاً من محمود علاء المصاب، خلال آخر مواجهتين بجوار محمد عبدالغني.





وكان الفريق الأبيض تعادل مع بطل أنجولا بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليواصل نتائجه المخيبة خلال الآونة الأخيرة، ويستمر في تذيل مجموعته في البطولة الإفريقية، برصيد نقطتين فقط، جمعهم بعد مرور ثلاث جولات، خسر خلالهم مباراة، وتعادل في مباراتين.



