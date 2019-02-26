أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019





شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تحذير خافي جارسيا المدير الفني لواتفورد من خطورة محمد صلاح نجم الفريق. وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :





- هل يهدد واتفورد حلم ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن معاناة ليفربول من تراجع معدلاته التهديفية بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ بداية العام الحالي مما يهدد حلم جماهيره بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990.

وأفادت التقارير بأن ليفربول قام بتسجيل 12 هدفًا في 9 مباريات خاضها منذ بداية العام الحالي بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، وأثبت التعادل السلبي أمام مانشستر يونايتد في المباراة التى أقيمت مساء أمس بملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي معاناة ليفربول على الصعيد التهديفي على الرغم من أن الفريق ثلاثيًا هجوميًا يصنف ضمن الأقوى في العالم يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.





- جارسيا يحذر من خطورة صلاح

حذر خافى جارسيا المدير الفني لواتفورد عن محمد صلاح نجم ليفربول قبل مباراة الفريقين غدًا على ملعب انفيلد ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جارسيا فى تصريحات لفضائية بي تي سبورتس الإنجليزية: "محمد صلاح مهاجم خطير، لقد سجل أمامنا العديد من الأهداف لا أتذكر عددها وخاصة في ملعب أنفيلد."





- صلاح الأكثر تهديفا أمام واتفورد

يسعى ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر لتأمين موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه واتفورد في العاشرة مساء غدا على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة. وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية في تاريخ مواجهات ليفربول وواتفورد نستعرضها سوياً خلال السطور القادمة..

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم 24 نوفمبر الماضي بملعب فيكارج رود ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز البريميرليج ليرفع رصيده من الأهداف ضد واتفورد إلى 6 أهداف.



