"اقتراحات النواب" توافق على إقامة فرع لـ"طب المنصورة" بالدقهلية

Advertisements

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على إقامة فرع لكلية الطب جامعة المنصورة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات التي طالب بها ممثل جامعة المنصورة بشأن تطوير بعض المستشفيات التابعة، وذلك بناء على اقتراح النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، لاسيما في ظل الإرادة السياسية الصادقة لتطوير التعليم الطبي وتحسين مستوى الخدمة الصحية في مصر، تماشيا مع اشتراطات الجودة واتجاه العالم إلى تقليل أعداد الطلبة في كليات الطب من خلال فتح أفرع جديدة للكليات الأم بما يسمح بتطبيق نظام التعليم والتدريب الحديث والفعال من خلال مجموعة صغيرة.



كما وافقت اللجنة على تقسيم إدارة برج العرب التعليمية إلى إدارتين، وذلك بناءًا على اقتراح النائبان أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب أحمد الشريف عضو الهيئة البرلمانية للنور، بشأن تقسيم إدارة برج العرب التعليمية إلى إدارتين (برج أ) و(برج ب)، على أن تتبع الإدارة الأولى كل من البرج الجديد والقديم والساحل والبنجر، والثانية يتبعها قطاع الناصرية ومريوط وقرى الطريق الصحراوى والحدودية مع محافظة البحيرة.



وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.



حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.

