البرلمان الإيراني يبحث استقالة ظريف
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:39 م
وكالات
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قال نائب في البرلمان
الإيراني إن لجنة برلمانية تبحث اليوم استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وكان وزير الخارجية
الإيراني، محمد جواد ظريف، عزا في أول تصريح صحافي له عقب استقالته، سبب قراره إلى
تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى علي خامنئي،
والرئيس الإيراني حسن روحاني.
وقال ظريف في تصريحات
لموقع "انتخاب" الحكومي، إنه "عقب انتشار صور اجتماعات اليوم، لم يعد
لجواد ظريف قيمة كوزير الخارجية أمام العالم".
وكانت وسائل إعلام
إيرانية قد لاحظت غياب ظريف عن مراسم استقبال رئيس النظام السوري، سواء خلال لقائه
مع المرشد خامنئي، حيث حضره كبار المسؤولين، أو لقاء الأسد بروحاني.
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