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صور حصرية الحلقة 137 ارطغرل .. لحلقة 137 قيامة ارطغرل Ertuğrul الجزء الخامس مترجم على موقع النور alnoortv.tv

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:21 م
صور حصرية الحلقة 137 ارطغرل .. لحلقة 137 قيامة ارطغرل Ertuğrul الجزء الخامس مترجم على موقع النور alnoortv.tv
ارطغرل 137
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صلاح حسن
 
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صور حصرية الحلقة 137 ارطغرل .. لحلقة 137 قيامة ارطغرل Ertuğrul الجزء الخامس مترجم على موقع النور alnoortv.tv 

صور حصرية الحلقة 137 ارطغرل يعرضها لطم "الفجر الفني" قبل عرض الحلقة 137 من ارطغرل والتي ينتظرها الكثير من محبى ومتابعة المسلسل التاريخي التركي ينتظرون، اذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul، التى تعرض مساء الاربعاء فى نهاية كل أسبوع، وقد زادت عمليات البحث عن تردد القنوات الناقلة حصريا للمسلسل التركى الشهير قيامة أرطغرل، ولذلك سنعرض لكم رابط مشاهدة الحلقة الجديدة، والتى ستعرض مترجمة الى اللغة العربية على موقع النور alnoortv.tv، يوم الاربعاء أسبوعياً، عقب عرض الحلقة باللغة الاصلية على قناة TRT1 التركية، صاحبة العرض الاول والحصرى لمسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، والذى يعرض مساء الأربعاء في الساعة الثامنة مساءاً

رابط موقع النور لمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس
كما يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من خلال الرابط التالي لموقع النور أونلاين حيث يثوم الموقع بعرض المسلسل بالتزامن مع عرضة على قناة trt1 التركية صاحبة الحق الحصري غي عرض المسلسل، حيث حصل موقع النور على حقوق عرض مسلسل قيامة ارطغرل والعدسد من المسلسلات التركية الشهيرة.

موعد مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس
يتم عرض جميع الأحداث المهمة والقوية المشوق عبر حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس 134 مترجم بالعربي عبر  تردد القنوات الفضائية السابقة في تمام الساعة الثامنة مساء كل أربعاء من الأسبوع ويعقبها الحلقة مترجمة بالعربية .

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس
– قناة TRT 1 تردد 11954 عمودى معدل الترميز 30000

– قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى

.– قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

– قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى

– قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

موقع النور الإلكتروني

تردد قناة تي ار تي TRT التركية ومشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل
القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
تركسات110428400Turksat 42°Eعمودي 5/6
إيتويلسات109283000Eutelsat 7°Eعمودي 5/6

تردد قناة القدس شاهدة من خلالها مسلسل ارطغرل الجزء الخامس
القناةالقمرالترددمعامل التصحيحالاستقطاب
القدسلنايل سات11316275003\4 عمودي


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