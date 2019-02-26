صور حصرية الحلقة 137 ارطغرل .. لحلقة 137 قيامة ارطغرل Ertuğrul الجزء الخامس مترجم على موقع النور alnoortv.tv 

صور حصرية الحلقة 137 ارطغرل يعرضها لطم "الفجر الفني" قبل عرض الحلقة 137 من ارطغرل والتي ينتظرها الكثير من محبى ومتابعة المسلسل التاريخي التركي ينتظرون، اذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul، التى تعرض مساء الاربعاء فى نهاية كل أسبوع، وقد زادت عمليات البحث عن تردد القنوات الناقلة حصريا للمسلسل التركى الشهير قيامة أرطغرل، ولذلك سنعرض لكم رابط مشاهدة الحلقة الجديدة، والتى ستعرض مترجمة الى اللغة العربية على موقع النور alnoortv.tv، يوم الاربعاء أسبوعياً، عقب عرض الحلقة باللغة الاصلية على قناة TRT1 التركية، صاحبة العرض الاول والحصرى لمسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، والذى يعرض مساء الأربعاء في الساعة الثامنة مساءاً



