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طقس الأربعاء غير مستقر.. "الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار وهبوب رياح

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:13 م
طقس الأربعاء غير مستقر.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار وهبوب رياح
حالة الطقس
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هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو  - نشاط الرياح - عواصف ترابية
حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، منحالة الطقسغدا الأربعاء، حيث يسود الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتصل لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.
هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو  - نشاط الرياح - عواصف ترابية
وقال إنه بدءًا من غدا الأربعاء، سيكون هناك انخفاض فيدرجات الحرارة درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية، مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو  - نشاط الرياح - عواصف ترابية
وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أن الفترة المقبلة تشهد حالة من التقلبات الجوية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة اليوم وغدا على القاهرة بين 21 و 20 درجة، وتنخفض إلى 15 درجة يوم الخميس المقبل.
هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو  - نشاط الرياح - عواصف ترابية
وتابع، أن التوقعات تشير إلى أن الفترة المقبلة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، "ما زلنا في فصل الشتاء"، محذرا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال فترات اليوم.
هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو  - نشاط الرياح - عواصف ترابية
وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية الغربية تشهد سقوط أمطار ونشاطًا للرياح، لافتًا إلى أن بداية من غد الأربعاء تمتد الأمطار إلى الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة.

هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو  - نشاط الرياح - عواصف ترابية
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المزيد عن: هيئة الأرصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس الغد سيول سقوط الأمطار سقوط أمطار درجات الحرارة حالة الجو تقلبات جوية التقلبات المناخية الأرصاد الجوية الأحوال الجوية اضطراب الملاحة البحرية
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