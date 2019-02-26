عاجل.. الخارجية الأمريكية: نتابع عن كثب استقالة وزير الخارجية الإيرانى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" تقارير استقالة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، مهندس الاتفاق النووى الذى أبرم فى 2015- بحسب ما نشرته "رويترز"





وأعلن ظريف، على نحو مفاجئ استقالته أمس الإثنين، على موقع "إنستجرام" لكنه لم يقدم تفاصيل عن القرار.



