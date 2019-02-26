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عاجل.. الخارجية الأمريكية: نتابع عن كثب استقالة وزير الخارجية الإيرانى

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:33 ص
عاجل.. الخارجية الأمريكية: نتابع عن كثب استقالة وزير الخارجية الإيرانى
وزير الخارجية الأمريكي
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" تقارير استقالة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، مهندس الاتفاق النووى الذى أبرم فى 2015- بحسب ما نشرته "رويترز"

وأعلن ظريف، على نحو مفاجئ استقالته أمس الإثنين، على موقع "إنستجرام" لكنه لم يقدم تفاصيل عن القرار.

وأكدت الخارجية: "نتابع عن كثب تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني... ليس لدينا مزيد من التعليقات فى الوقت الراهن".
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