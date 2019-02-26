رسالة غرامية من أنغام لزوجها أحمد إبراهيم في عيد ميلاده
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:57 ص
الفجر الفني
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بعثت الفنانة أنغام، رسالة بخط يدها لزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في عيد ميلاده.
وعبرت أنغام، خلال الرسالة التي نشرتها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن سعادتها الشديدة بزواجهما، حيث قالت: "كل سنة وإنت غالي وكبير واقرب الناس ليا وحب عمري يا أحمد".
وأضافت: " كل سنة وإنت سندي أول عيد ميلاد لينا مع بعض ومش الآخر باذن الله".
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