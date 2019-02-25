الأمن يُعيد طفلًا تائهًا إلى أهله بعد نشر صورته على "الفيس بوك" بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إعادة طفل تائه إلى أهلة بعد نشر صورة على الفيس بوك بمنطقة عين شمس.





وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من "أحمد.م.ك" 24 سنة - مهندس مدني - ومقيم بعين شمس بعثوره على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر حوالي ( 5 سنوات ) أثناء سيره بشارع 6 أكتوبر دائرة القسم، ولم يستدل على أهليته.





وعلى الفور قام قسم حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية للطفل لحين التوصل لأهليته ، حيث تم مناقشة الطفل ولم يتم التوصل إلى أية معلومات أو بيانات قد تقود لأهليته فقام ضابط قسم حقوق الإنسان بنشر صور الطفل على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ).





وفي وقت لاحق تم التوصل لأهلية الطفل، وقررا بأن الطفل يدعى أياد - 7 سنوات - وقررت والدته بأن الطفل كان لديها اليوم وقام بفتح باب الشقة خاصتها وانصرف.





وتم تسليم الطفل لوالديه وتم أخذ التعهد عليهم بحسن رعايته، وقد وجه والد الطفل ووالدته الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة نجلهم.



