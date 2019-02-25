فواتير الكهرباء والمحمول.. تحرم المواطنين من الدعم التمويني

كشف الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وضع معايير لاستبعاد المقيدين على البطاقات التموينية، من غير المستحقين للدعم التمويني، ذلك في إطار ضبط منظومة الدعم السلعي.





وأوضح المصيلحي، أنه اعتبارًا من شهر مارس، سيتم تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين علي البطاقات التموينية وهي: "معدل استهلاك فاتورة الكهرباء، معدل استهلاك فاتورة المحمول، المدارس الأجنبية، امتلاك السيارات الفارهة، وشاغلى الوظائف العليا، مضيفًا أنه سيتم إضافة محدد حيازة أكثر من 10 أفدنة ولكن في مرحلة أخرى".





وأوضح وزير التموين، أن المرحلة الثانية من الاستبعاد، والتي سيتم تفعيلها أول مارس، تأتي وفقا لهذه المحددات: (فاتورة استهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا، فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، شاغلي الوظائف العليا).





وأضاف، أنه في حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف ( تموين – خبز ) وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد علي الموقع الرسمي للوزارة، موضحًا عن أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يومًا بدءًا من تاريخ الاستبعاد وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها .



