رسميا.. سوني تكشف عن هاتفها Xperia 1 الجديد
الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:34 م
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كشفت شركة سوني، اليوم الإثنين، عن هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 خلال أحداث المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019.
هاتف Xperia 1 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1644x3840 ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 ودعم تقنية HDR ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.
يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ورامات بحجم 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 و 128 جيجابايت ودعم تركيب بطاقات microSD يصل حجمها إلى 512 جيجابايت.
الهاتف يأتي بثلاث كاميرات في الخلف الثلاثة بدقة 12 ميجابيكسل الرئيسية بفتحة عدسة f/1.6 والثانية بفتحة عدسة f/2.4 وهي للتقريب البصري 2x والثالثة بفتحة عدسة f/2.4 وهي واسعة الزاوية.
هاتف Xperia 1 يأتي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وبطارية بقوة 3300 ميلي أمبير ومنفذ USB Type C ودعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي وقارئ للبصمة على الجانب مدمج مع زرار الطاقة ومقاوم للمياه والأتربة بمعيار IP68 ويعمل بنظام Android 9 Pie.
ولم تعلن سوني عن موعد توفره ولا سعره.
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