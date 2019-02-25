رسميا.. سوني تكشف عن هاتفها Xperia 1 الجديد

كشفت شركة سوني، اليوم الإثنين، عن هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 خلال أحداث المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019.





هاتف Xperia 1 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1644x3840 ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 ودعم تقنية HDR ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.





يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ورامات بحجم 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 و 128 جيجابايت ودعم تركيب بطاقات microSD يصل حجمها إلى 512 جيجابايت.





الهاتف يأتي بثلاث كاميرات في الخلف الثلاثة بدقة 12 ميجابيكسل الرئيسية بفتحة عدسة f/1.6 والثانية بفتحة عدسة f/2.4 وهي للتقريب البصري 2x والثالثة بفتحة عدسة f/2.4 وهي واسعة الزاوية.





هاتف Xperia 1 يأتي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وبطارية بقوة 3300 ميلي أمبير ومنفذ USB Type C ودعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي وقارئ للبصمة على الجانب مدمج مع زرار الطاقة ومقاوم للمياه والأتربة بمعيار IP68 ويعمل بنظام Android 9 Pie.



