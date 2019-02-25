ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. سوني تكشف عن هاتفها Xperia 1 الجديد

الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:34 م
رسميا.. سوني تكشف عن هاتفها Xperia 1 الجديد
سوني Xperia 1
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
كشفت شركة سوني، اليوم الإثنين، عن هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 خلال أحداث المؤتمر العالمي  للجوال MWC 2019.

هاتف Xperia 1 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1644x3840 ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 ودعم تقنية HDR ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ورامات بحجم 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 و 128 جيجابايت ودعم تركيب بطاقات microSD يصل حجمها إلى 512 جيجابايت.

الهاتف يأتي بثلاث كاميرات في الخلف الثلاثة بدقة 12 ميجابيكسل الرئيسية بفتحة عدسة f/1.6 والثانية بفتحة عدسة f/2.4 وهي للتقريب البصري 2x والثالثة بفتحة عدسة f/2.4 وهي واسعة الزاوية.

هاتف Xperia 1 يأتي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وبطارية بقوة 3300 ميلي أمبير ومنفذ USB Type C ودعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي وقارئ للبصمة على الجانب مدمج مع زرار الطاقة ومقاوم للمياه والأتربة بمعيار IP68 ويعمل بنظام Android 9 Pie.

ولم تعلن سوني عن موعد توفره ولا سعره.
Advertisements
المزيد عن: هواتف سوني سوني تكنولوجيا المؤتمر العالمي للجوال 2019 التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Xperia 1 Sony Xperia 1 SONY MWC 2019
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
0
x
18:00
0
الهلال - السعودية
الأهلي - السعودية
-
x
19:45
-
الوصل - الإمارات
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
0
x
15:30
1
بتروجيت