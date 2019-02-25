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"ثورة ١٩ دوافعها وآثارها الفكرية والثقافية".. ندوة بمكتبة القاهرة

الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:40 م
ثورة ١٩ دوافعها وآثارها الفكرية والثقافية.. ندوة بمكتبة القاهرة
ثورة ١٩
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الفجر الفني
 
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يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بالذكرى الـ١٠٠ لثورة ١٩١٩، حيث تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة بعنوان " ثورة ١٩ دوافعها وآثارها الفكرية والثقافية"، يوم الثلاثاء ٥ مارس المقبل، فى تمام الساعة ٦ مساء بمقر المكتبة بالزمالك .

 

يتحدث بالندوة الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير التضامن الأسبق، المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، والناقد الدكتور عبد السلام الشاذلي، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

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