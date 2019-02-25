"ثورة ١٩ دوافعها وآثارها الفكرية والثقافية".. ندوة بمكتبة القاهرة

يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بالذكرى الـ١٠٠ لثورة ١٩١٩، حيث تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة بعنوان " ثورة ١٩ دوافعها وآثارها الفكرية والثقافية"، يوم الثلاثاء ٥ مارس المقبل، فى تمام الساعة ٦ مساء بمقر المكتبة بالزمالك .

يتحدث بالندوة الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير التضامن الأسبق، المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، والناقد الدكتور عبد السلام الشاذلي، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.