"ثورة ١٩ دوافعها وآثارها الفكرية والثقافية".. ندوة بمكتبة القاهرة
الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:40 م
الفجر الفني
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يحتفل قطاع شئون
الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بالذكرى الـ١٠٠ لثورة ١٩١٩، حيث تنظم مكتبة
القاهرة الكبرى، ندوة بعنوان " ثورة ١٩ دوافعها وآثارها الفكرية والثقافية"،
يوم الثلاثاء ٥ مارس المقبل، فى تمام الساعة ٦ مساء بمقر المكتبة بالزمالك .
يتحدث بالندوة
الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير التضامن الأسبق، المؤرخ
الدكتور عاصم الدسوقي، والناقد الدكتور عبد السلام الشاذلي، ويدير الندوة ياسر عثمان
مدير عام المكتبة.
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