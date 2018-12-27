"سليمان" يرفض رحيل نجم بتروجت إلى سموحة
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:58 م
محمد الصو
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رفض مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، فكرة رحيل أحمد صبحي لاعب الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد سليمان، على إحتياج خدمات اللاعب بالدور الثاني من الدوري العام، خاصةً أن الفريق يعاني بالفترة الأخيرة من النتائج السلبية ورغبته في الحفاظ على قوام الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.
من جانبه يعقد مسؤولو النادي برئاسة المحاسب أحمد فهيم، جلسة خاصة مع حمادة أنور مدير الكرة والمدير الفني واللاعب، من أجل حسم موقفه سواء بالرحيل إلى سموحة، أو البقاء للصيف.
وكان اللاعب تلفى عرضًا رسميًا من إدارة سموحة، للحصول على خدماته خلال الموسم الجاري، إلا أن الصفقة في طريقهل للفشل بسبب تعنت الفريق البترولي في التنازل عن خدماته.
ويستعد بتروجت لمواجهة الزمالك، مساء غدٍ الجمعة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.
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