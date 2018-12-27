برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول إهمال المجازر بالمحافظات

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تقدم النائب البدري أحمد ضيف عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، ووكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول اهمال "المجازر" في المحافظات والذبح في الشارع مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة التي تنتقل من اللحوم المذبوحة خارج المجازر للإنسان وأيضا التلوث البيئي الناجم عنه وذلك لتعدد جهات الولاية المشرفة على الجازر.



وأكد "ضيف" أنه حدث إهمال من وزارة التنمية المحلية للمجازر التي تتبعها، حيث إنه منذ ما يقرب من أربعين عام لم يتم تطوير أي مجزر حيث قامت وزارة التنمية المحلية بغلق هذه الجازر وتحويلها لمحطات رفع للصرف الصحي مع العلم أن تطوير مجزر واحد سيؤدي إلى تفادي العديد من الأمراض وتخفيف العبء على المستشفيات.



وأكد النائب، أنه بسبب عدم تطوير أو إنشاء أي مجازر جديدة أدى ذلك إلى لجوء الجزارين للذبح في الشوارع والميادين في القرى والمحافظات مما يؤدي لانتشار الأمراض لذلك نطالب رئيس الوزراء نقل تبعية المجازر إلى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، والإشراف المباشر فنيا على المجازر، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة حفاظا على صحة المواطنين.