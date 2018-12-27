"خسوف القمر وقيادة المرأة السعودية للسيارات" أبرز 10 أحداث هامة لعام 2018

يوشك عام 2018 على الانتهاء بعدما جاء بالعديد من الأحدث البارزة المختلفة، حيث شهدت مصر والدول العربية خلال عام 2018، كثير من المفاجآت الحافلة المليئة بالسرور والسعادة، وهنا ترصد "الفجر"، أبرز 10 أحداث هامة لعام 2018، وذلك من خلال السطور القادمة.

رفع حظر القيادة عن المرأة السعودية للمرة الأولى فى التاريخ

أصبح للنساء السعوديات، الحق في قيادة السيارات لأول مرة في تاريخ البلاد بعد اتخاذ القرار برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية في إطار حزمة من الإصلاحات الاجتماعية، التي يتبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث أعلنت السلطات السعودية قرار رفع حظر قيادة النساء للسيارات في سبتمبر وأصدرت أول رخصة قيادة نسائية في وقت سابق من الشهر الجاري.

ثقب الأوزون تقلص إلى أصغر حجم له منذ 1988

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن الثقب الضخم الموجود فى طبقة الأوزون، التى تحمى كوكب الأرض من الأشعة الضارة، آخذٌ فى الانكماش، وأنه تقلص إلى أقل حجم له منذ عام 1988، حيث أن أقصى اتساع وصل إليه الثقب هذا العام بلغ حوالى 7.6 مليون ميل مربع، فى سبتمبر الماضى، وهى مساحة تعادل تقريبا ضعفين ونصف الضعف من مساحة الولايات المتحدة، وبذلك يكون حجمه أقل مما كان عليه فى العام الماضى بـ 1.3 مليون ميل مربع، مشيرين إلى أنه مستمر فى مزيد من الانكماش منذ سبتمبر.

انخفضت نسبة الوفيات بسرطان الثدى بنسبة 39% وتم انقاذ 322.600 امراة

انخفضت معدلات الوفيات بسرطان الثدي بنسبة 39% بين عامي 1989 و2015، ويرجع ذلك بشكل لافت إلى الوعي والكشف المبكر، الذي يساهم في نجاح طرق العلاج، ورغم ذلك ما زالت كثير من النساء يظنون أن الإصابة بسرطان الثدي ترتبط بالعمر وأن النساء بعد سن الخمسين هن أكثر عرضة، لكن الحقيقة أن الشات حتى في العشرينيات يصبن بنفس المرض وبدرجات متفاوتة من الخطر.

الباندا العملاقة لم تعد مهددة بالانقراض

لم تعد الباندا العملاقة من الحيوانات المهددة بالانقراض، وذلك بعد جهود دعاة حماة البيئة التي استمرت لمدة عقدين من الزمن، والصين ستبنى محمية للباندا بتكلفة مليار ونصف دولار.

طلب الدم الأطباء فى رواندا بالرسائل النصية وتسلمها بالطائرات من دون طيار

إطلاق خدمة التوصيل بطائرات بدون طيار في رواندا بانتظام وسط إشادة من الكثيرين بانطلاق تلك الخدمة، حيث تستخدم الخدمة طائرات بدون طيار بأجنحة ثابتة تتوجه إلى المكان المطلوب لتنزل الشحنة آليا، وتنزل الطائرات بدون طيار المشغلة في إطار خدمة التوصيل شحنات صغيرة مربوطة في مظلات، دون الحاجة إلى الهبوط عند نقطة التسليم قبل أن تبدأ رحلة العودة، ومن شأن الخدمة الجديدة أن تقلص الوقت المستغرق في التوصيل وزيادة سرعة الخدمة مقارنة بسرعة التوصيل برا.

فرنسا تمنع المتاجر من رمى بقايا الطعام

أصبحت فرنسا، أول بلد في العالم يحظر على محلات السوبر ماركت رمي أو إتلاف المواد الغذائية غير المباعة، وإجبارها بدلاً من ذلك على التبرع بها للجمعيات الخيرية وبنوك الطعام.

منع استغلال الحيوانات في السيرك وفق قانون جديد

قررت هولندا منع دور السيرك من الاستعانة بالحيوانات البرية في الفقرات التي ستقدمها لاحقا، وقد جاء هذا الحظر وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء الهولندي أعلنته وزارة الاقتصاد الهولندية .

كاليفورنيا تمنع اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات

أقرت الهيئة التشريعية في ولاية كاليفورنيا، مؤخرا مشروع قانون لجعل بيع مستحضرات التجميل، التي تم اختبارها على الحيوانات غير قانونية داخل الولاية بعد عام 2020.

محكمة كورية جنوبية منعت قتل الكلاب من أجل لحومها

حظرت محكمة في كوريا الجنوبية، قتل الكلاب لأكل لحمها، وهو قرار يمكن أن يشكّل خطوة على طريق حظر أكل لحوم الكلاب نهائياً في هذا البلد، كما يأمل نشطاء الرفق بالحيوان، حيث يستخدم لحم الكلاب في إعداد أطباق تقليدية في كوريا الجنوبية، ويّقدّر عدد الكلاب التي يؤكل لحمها في هذا البلد بمليون سنوياً.

خسوف القمر

تلك الظاهرة، التي شهدتها مصر والعالم في يوليو الماضي، حيث ظهر كوكب المريخ بشكل استثنائي في سماء مصر قرب القمر، كنقطة ضوئية برتقالية مائلة للحمرة براقة، وذلك تزامنًا مع خسوف القمر الكلي، والذى يكون بدوره في حالة التقابل، وهو أفضل تقابل يحدث له منذ العام 2003.