ذهب لقضاء "ليلة حمراء" في بيت دعارة ليفاجأ بـ"ابنة عمه" ضمن الساقطات.. تفاصيل صادمة

ظلت تمارس الرزيلة لسنوات دون أن يعلم أحد عنها شيئًا، حتى شاءت الأقدار وكان من بين أحد راغبي المتعة في بيت الدعارة الذي تعمل فيه أحد أقاربها، الذي لم يكن يتخيل أن يجد أبنة عمته في هذا الوكر المشبوه بمحافظة القاهرة.

ونرجع سويا لبداية الواقعة، حيث ذهاب "م. و" من محافظة المنيا إلى أحد أوكار الدعارة، بصحبة صديق له من محافظة القاهرة، لقضاء ليلة حمراء، ليفاجأ بوجود ابنة عمه ضمن الفتيات المتواجدت بهذا البيت المشبوه، وكانت مفاجأة لـ"س.ع"، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، والتي لم تتوقع أن يعثر أحد من أقاربها عليها بعد هروبها منذ 5 سنوات من محافظة المنيا لتأتي إلى القاهرة ظنًا منها أنها ستعيش حياتها كما يحلو لها دون أن يقيدها أحد بالعادات الصارمة.

وعندما رآها ابن عمها لم يتمالك أعصابه، وأخرج طبنجته ليغسل عاره كما ظن لكن خوفها كان أسرع من طلقات طبنجته، حيث ألقت بنفسها من شرفة العقار بالدور الثامن لتلقى حتفها في الحال في القضية التي حملت رقم 7001 لسنه 2016، وتم القبض على كل من بالعقار.