وفاة مدرب لوس أنجليس جالاكسي السابق
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:43 م
وكالات
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توفى سيجي شميد، مدرب لوس أنجليس جالاكسي وسياتل ساوندرز سابقا، عن 65 عاما.
ورحل شميد عن تدريب جالاكسي في وقت سابق من العام الحالي، بعد أن شهدت مسيرته التدريبية فوزه مرتين بلقب كأس المحترفين الأمريكي.
وأكدت أسرة شميد في بيان لها مساء الأربعاء "أن الوفاة جاءت بسبب أزمة صحية".
وفاز شميد بلقب الكأس مع جالاكسي في 2002 قبل أن يقود كولومبوس كرو للقب ذاته في .2008 وعاد شميد لتدريب جالاكسي في 2017 لكن ولايته الأخيرة لم تدم طويلا.
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