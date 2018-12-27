استقرت أسعار الذهب في السوق المحلى ومحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، بعد ارتفاعها خلال تعاملاتت امس يأتي ذلك بالتزامن مع صعود سعر الذهب عالميا وتنشر بوابة الفجر الالكترونية اسعار الذهب في محلات الصاغة والسواق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم 27-12-2018





سجل سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 548 جنيها، وعيار 21 سجل نحو 639 جنيها، وعيار 24 سجل نحو 730 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5112 جنيهًا.





أسعار الذهب العالمى

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء مع تعافي الأسهم وصعود الدولار الأمريكي.





وقلص المعدن الأصفر مكاسبه التي تجاوزت 9 دولارات خلال التعاملات بعد التعافي القوي للأسهم، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 500 نقطة خلال الجلسة.





وكان الذهب قد ارتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر في الجلسة الماضية مع خسائر الدولار والأسهم وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى جانب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.1% إلى 1273 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1282.30 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر هامشياً بنحو 0.07% إلى 1269.33 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4% إلى 96.937.





العوامل المؤثرة على اسعار الذهب

يعتبر من اكثر العوامل المؤثرة على اسعار الذهب المحلى والعالمي هو ارتفاع أو انخفاض اسعار الدولار العالمي مما يجعل الاقبال على الذهب مطلب عالمي بين المستثمرين على مستوى العالم مما يساهم بدوره في ارتفاع اسعار الذهب العالمي وارتفاع اسعار الذهل المحلى الذي يتاثر تاثرا مباشرا بارتفاع اسعار الذهب المحلى.





أسعار الذهب في السوق المحلى ومحلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018- تعاملات الظهيرة



