152 وظيفة شاغرة للجنسين بالقوات البرية





كشفت قيادة القوات البرية الملكية السعودية، اليوم الخميس، عن 152 وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة الخدمة المدنية في عدد من المناطق.





وأوضحت "القوات البرية"، أنها تسعى لتعيين عدد من الكوادر السعودية المؤهلة من الجنسين، في هذه الوظائف، وذلك من خلال المفاضلة الوظيفية.





وللراغبين بالتقدم للوظائف المتاحة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية، للتعرف على تفاصيل أكثر، والتقديم الذي يبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/4/1440 وينتهي يوم الاثنين الموافق 24/4/1440.



