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قائمة أف سى مصر لمواجهة ابى صقل اليوم

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:31 م
قائمة أف سى مصر لمواجهة ابى صقل اليوم
محمد صلاح
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شيماء الجلاد
 
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أعلن محمد صلاح المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أف سى مصر عن قائمة الفريق لمواجهة فريق ابى صقل اليوم ضمن الأسبوع الرابع عشر من منافسات المجموعه الثانيه بدورى القسم الثانى .


وجاءت القائمة تضم كل من: سعيد فتحي ومحمد فتلة ومصطفى حجاب وبلال سالم وأسامة رجب ومحمد أبو الريش ومحمد سعيد وعلاء عطا ومحمد العديسي وهشام عبد الحميد وأشرف سيد وعصام عادل ومصطفي كشري ومصطفى سلطان وعمر فاروق ويحيي حامد وويليس وايزاك وأحمد الصعيدي ومحمود اجوجو.


يذكر أن أف سى مصر يحتل المركز الخامس برصيد ٢٤ نقطة.

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