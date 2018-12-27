الزمالك يرفض ويليام جيبور

رفض مسؤولو نادي الزمالك فكرة ضم الليبيري ويليام جيبور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي.









وقال مصدر مسؤول بنادي الزمالك أن جيبور لم يتم طرحه على إدارة النادي ولم يدخل حسابات النادي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وكشف المصدر أن جيبور سبق عرضه على الزمالك إلا أن النادي رفض وقتها ضمه نظرا لتراجع مستواه بشكل كبير منذ فترة.









يذكر أن جيبور أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الوداد المغربي في ظل اقتراب الوداد من تدعيم خط الهجوم بلاعبين جدد.



