"عبدالحفيظ" يحضر قرعة دورالمجموعات لدوري أبطال إفريقيا

كلف مسئولو النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، حضور قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدا الجمعة.





وستام قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء غد الجمعة في فندق ريتز كارلتون بقاعة القاهرة.





وكان الأهلي قد نجح في التأهل لدور المجموعات من البطولة، بعدما تخطى عقبة جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





مواجهات نارية تنتظر الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا





حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، موعد سحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2018-2019 بجانب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أن يوم الجمعة 28 ديسمبر الجاري سيكون موعدا لسحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بجانب دور الـ 32 "الثاني" من كأس الكونفدرالية الافريقية.





وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي عبر حسابه على تويتر: "الكاف يعلن عن إقامة قرعة مجموعات دوري ابطال افريقيا و دور الـ 32 مكرر من كأس الكونفيدرالية يوم 28 ديسمبر الجاري في القاهرة".









الفرق المتأهلة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا:-





1 – الترجي التونسي





2 – الأهلي المصري





3 – الإسماعيلي المصري





4 – الوداد المغربي





5 – شباب الساورة الجزائري





6 - شباب قسنطينة الجزائري





7 – مازيمبي الكونغولي





8 – فيتا كلوب الكونغولي





9 – بلاتينيوم الزيمبابوي





10 – صن داونز الجنوب إفريقي





11 – أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي





12 – لوبي ستارز النيجيري





13 – سيمبا التنزاني





14 – أسيك ميموزا الإيفواري





15 – الإفريقي التونسي





16 – هورويا الغيني





التصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا:-









المستوى الأول





- مازيمبي 66 نقطة





- الأهلي 62 نقطة





- الوداد 51 نقطة





-الترجي 45 نقطة





المستوى الثاني





- ماميلودي صنداونز 40 نقطة





- فيتا كلوب 29 نقطة





- هورويا 19 نقطة





- الإفريقي 12 نقطة





المستوى الثالث والرابع





- أورلاندو بيراتس 8 نقظ





- سيمبا





- الرياضي القسنطيني





- الإسماعيلي





- لوبي ستارز





-بلاتينوم





- شبيبة الساورة





- أسيك ميموزا