الراديو "9090" يعلن الخريطة البرامجية الجديدة لعام 2019

إعتمدت إدارة الراديو 9090 الخريطة البرامجية الجديدة للعام 2019 ، وصرح شريف صلاح المدير التنفيذي للراديو 9090 أن خريطة هذا العام تتسم بعدد من المفاجأت كذلك كان حرص على التنوع فى تقديم مختلف الألوان البرامجية حرصا على إرضاء جمهور "الهوا المصري" والذى اعتاد من الراديو 9090 دائما على التنوع والإختلاف والتجديد المستمر لاسيما مع امتداد تغطية الراديو الى مختلف المحافظات وهو الأمر الذى استدعى تقديم محتوى اذاعي غير مسبوق.





وأوضح أن الخريطة البرامجية الجديدة تنطلق الثلاثاء الأول من يناير 2019 مع البرنامج الصباحي الجديد "صباحك ومطرحك " والذى يقدمه الإعلامي أحمد يونس من الأحد الى الخميس من السابعة صباحا وحتى العاشرة صباحا، مشيرا إلى أن البرنامج تم انتاجه ليكون عالم من الترفيه المسموع المصحوب بالمعلومات والاخبار المهمة والجاذبة.





وعن المحتوى الرياضى أشار إلى أن الإعلامي الرياضي ابراهيم فايق يقدم برنامج "ملعب 9090 " أيام الأحد والأثنين والثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، والذى يقدم من خلاله تغطيات واخبار حصرية فى كل مايخص الشارع الرياضى، فى حين يقدم الإعلامي الكابتن زكريا ناصف برنامج" فير بلاي"يوم الأربعاء من كل اسبوع من العاشرة صباحا حيث يسلط الضوء على كل مايخص الكرة العالمية.





ومن البرامج المتخصصة، يستمر الإعلامي معتز عاطف فى تقديم برنامجه "عربيتك" كل خميس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا ومن خلاله يتم تقديم كل ما يخص عالم السيارات ويقدم الخدمات التى تجنب المستمعين الكثير من المشاكل التى تخص التعامل مع السيارات.





ويقدم الإعلامي رامي رضوان برنامج " تفرق " يوم الأحد من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية، وتقدم الفنانة رجاء الجدواى والاعلامية سالى سعيد برنامج "وانتوا بصحة وسعادة "يوم الأثنين من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية.





ويقدم الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى برنامج "المانيفستو" يوم الثلاثاء من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية ظهرا، وتقدم الاعلامية فاطمة مصطفى والدكتور محمد رفعت برنامج "اجيال" يوم الأربعاء من الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية.





وتقدم الإعلامية أسماء يوسف برنامجا اجتماعيا جديدا وهو "اقنعنى واقنعك" يذاع كل خميس من الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية .





ويستمر الكاتب الصحفى والاعلامي يسري الفخراني فى تقديم برنامج "باب رزق" يوميا من الأحد الى الخميس الساعة الثانية بعد الظهر.





وهناك برنامج"كلام بالمصري" مع الاعلامي محمد على خير كل أحد واثنين وثلاثاء من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الرابعة.





ويقدم الإعلامي أحمد خيري برنامج "حال بلدنا "ايام الأربعاء والخميس من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الرابعة.





وفى الساعة الرابعة ينطلق برنامج "افصل واسمع" فى شكله الجديد يوميا من الأحد إلى الخميس لمدة ساعتين مع الإعلامي محمد نشأت والإعلامية مروة صبرى.





أما الإعلامية شيماء حافظ فتقدم " أظبط مودك " وهو برنامج جديد كل اثنين واربعاء من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء.





وأنضم الدي جي الشهير ياسر الحريري الى الراديو 9090 ببرنامج "راديو دي جي والذى يذاع ايام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة.





أما الفنان الشاب مينا عطا والفنانة الشابة رانا سماحة تستمر اطلالتهم الإذاعية من خلال برنامج "باب الغنا"كل أحد من الساعة التاسعة مساء وحتى الحادية عشر.





وتقدم الإعلامية غدير حسان البرنامج الفني المتخصص "راديو سكوب" الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة التاسعة مساء وحتى الحادية عشر.





وتقدم الإعلامية فاطمة مصطفى برنامج "الراديو بيضحك" كل ثلاثاء وخميس من الساعة التاسعة مساء وحتى الحادية عشر.





و يقدم الشيخ خالد الجندي برنامج "لعلهم يفقهون" يوم الجمعة من كل اسبوع من الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة.





اما الدكتورة لميس جابر فتقدم برنامج "خمسينة شاى" كل جمعة من الساعة الرابعة عصرا وحتى السادسة.





ويقدم الإعلامي محمود الفقي برنامج "فى الزمن ده" يومي الجمعة والسبت من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة.





أما الإعلامي عبد الفتاح مصطفى فيقدم برنامج "أصيل وأصلي" كل جمعة من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة.





فى حين تقدم الإعلامية رغدة الشيمي ورضوى حسن برنامج "يلا بينا" كل سبت من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الواحدة ظهرا.





أما الاعلامية معتزة مهابة فتقدم برنامج "لقاء السبت" من الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة.





وتقدم الإعلامية الدكتورة نائلة عمارة برنامج "ماذا ولماذا" يوم السبت من الثامنة مساء وحتى العاشرة.





ويقدم الإعلامي فادي ابراهيم برنامج "الصبح بليل" أيام الجمعة والسبت والأحد من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا.





وتقدم الاعلامية ايمان مختار والاعلامي حسام عصام برنامجا جديدا بعنوان "مفيش نوم" ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا .





ويستمر برنامج "كلام معلمين" مع الاعلامي احمد يونس بحلقة اسبوعية كل خميس من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا.





وحول الخدمات والبرامج الإخبارية اوضح شريف صلاح ان الراديو 9090 مستمر فى تقديم خدماته الاخبارية المميزة من خلال "الدقيقة الأولى"و" أخر اليوم" وذلك يوميا مع الاعلاميين عبد الرحمن الصاوى، سمر ابراهيم، محمود السعيد، رغدة الشيمي، رامي الحلواني، علا سمير، ياسمين الحفناوى، عبير بسيوني.





وكشف عن استمرار برنامج " بواب العبارة " للنجم الكبير محمد هنيدي وكذلك يستمر الراديو فى اذاعة برنامج "زى مابقولك كده " للنجمة الكبيرة اسعاد يونس كما تقدم الفنانة ايمان السيد برنامج كوميدي جديد بعنوان " كلمتين فى سرك".







