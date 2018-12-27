رسميا.. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع مهاجم سموحة
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:04 م
الفجر الرياضي
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أعلن النادي الإسماعيلي أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو لمدة 3 مواسم ونصف الموسم قادما من فريق سموحة.
وقال الإسماعيلي عبر بيان رسمي إن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان أنهى إجراءات التعاقد مع شيلونجو لتدعيم هجوم الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات.
وأكد بيان الإسماعيلي أن شيلونجو سيشارك في التدريبات بداية من غدٍ الجمعة تمهيدا لقيده بقائمة الفريق في شهر يناير المقبل ويكون جاهزا للمشاركة في مباريات الفريق.
وقد تشهد مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل أول ظهور للاعب الناميبي شيلونجو مع الإسماعيلي.
وكان شيلونجو قد لعب في صفوف الأسيوطي ثم رحل إلى سموحة.
إصابة نجم الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي
تأكد بشكل نهائى تعرض نادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلى، للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، خلال مشاركته فى أحد مباريات فريقه بدورى أبطال أفريقيا.
وخرج اللاعب خلال لقاء الإسماعيلى والقطن الكاميرونى التى أقيمت مساء ١٦ ديسمبر الجارى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى بالبطولة الأفريقية، متأثرا بإصابته.
وأعلن الدكتور صالح الشامى طبيب الدراويش، أن اللاعب سيجرى عملية جراحية خلال الساعات القادمة.
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