تهديد عراقي لترامب: سنخرج قواتك العسكرية رغما عن أنفك

هدد قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب الحق العراقية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخراج قواته من العراق "رغما عن أنفه".

وقال الخزعلي عبر حسابه على "تويتر"، إن زيارة ترامب للعراق دون مراعاة الأعراف الدبلوماسية، تكشف حقيقة مشروع واشنطن بالعراق.

وأضاف الخزعلي: "رد العراقيون سيكون بقرار البرلمان بإخراج قواتك العسكرية رغما عن أنفك وإذا لم تخرج فلدينا الخبرة والقدرة لإخراجها بطريقة أخرى تعرفها قواتك التي أجبرت على الخروج ذليلة في 2011".

وسبق للخزعلي أن قال: "يقول السيد ترامب لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا وكان ذلك السبب الوحيد لوجود قواتنا هناك خلال فترة رئاستي. أقول له ألم تتم هزيمة تنظيم "داعش" في العراق فلماذا لم تسحب قواتك؟ أم أن هناك سبب آخر لبقاء قواتك!".

وكشف البيت الأبيض، يوم أمس الأربعاء، عن زيارة مفاجئة للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا إلى العراق، للقاء القوات الأمريكية هناك وتوجيه الشكر لهم بمناسبة الكريسماس.

وأكد ترامب من داخل قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب العاصمة بغداد، أنه ليس لديه أي خطط لسحب قوات بلاده من العراق.