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النقض تؤيد أحكام سجن 35 متهمًا بقضية "اقتحام قسم أطفيح"

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:07 م
النقض تؤيد أحكام سجن 35 متهمًا بقضية اقتحام قسم أطفيح
محكمة النقض - أرشيفية
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طارق حافظ
 
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قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعون المقدمة من 35 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية على أحكام السجن بقضية "اقتحام قسم شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 35 متهمًا بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة لاتهامهم باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران به والتعدي على قوات الشرطة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

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