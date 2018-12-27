النقض تؤيد أحكام سجن 35 متهمًا بقضية "اقتحام قسم أطفيح"
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:07 م
طارق حافظ
Advertisements
Advertisements
قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعون المقدمة من 35 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية على أحكام السجن بقضية "اقتحام قسم شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 35 متهمًا بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة لاتهامهم باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران به والتعدي على قوات الشرطة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
Advertisements
المزيد عن: حوادث الفجر النقض اقتحام قسم أطفيح أخبار الحوادث
- أحكام عسكرية بالمؤبد والسجن لـ129 متهمًا في "أحداث بني مزار"
- 16 نوفمبر.. نظر طعن متهمي اقتحام قسم شرطة التبين
- رفض إشكال متهم على حكم حبسه 15 عاما في "مذبحة كرداسة"
- تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"أحداث أطفيح" لـ ٢ يناير
- تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"أحداث أطفيح" لـ 6 فبراير
- حجز طعن 37 متهمًا على أحكام السجن في "أحداث قسم التبين" لـ5 أبريل للحكم
- بشهادة محكمة النقض.. أحكام المستشار محمد شيرين فهمي لا تنقض
- 17 يناير نظر طعن المتهمين على أحكام قضية فض اعتصام "النهضة"
- 27 ديسمبر الحكم في طعون أحكام الإخوان باقتحام قسم شرطة أطفيح
- "النقض" تؤيد السجن 10 أعوام لـ77 متهما في "أحداث اقتحام جامعة الزقازيق"