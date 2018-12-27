المشدد 3 سنوات والمراقبة لـ20 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالمعادي

محمد. ن"، و"محمد. ع"، و"محمد. ن"، و"محمد. س"، و"محمود. ص"، و"إبراهيم. ت"، و"شريف. ي"، و"محمد. ا"، و"جلال. س"، و"إسلام. ع"، و"مصطفى. م"، و"أحمد. ا"، و"أحمد. ع"، و"محمد. ت"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم "محمود. ص"، و"نائلة. ص"، و"أحمد. ص"، و"حسين. ع"، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والإضرار بممتلكاتهم وسلب أموالهم، والتأثير فى إرادتهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم على عمل وهو التنازل عن العين السكنية المملوكة المجني عليها الثانية، وتكدير الأمن والسكينة العامة، خال حملهم للأسلحة النارية والبيضاء.



وكما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة القبض على المجني عليهم "محمود. ص"، و"أحمد. ص"، و"حسين. ع" وحجزهم بدون أمر إحدى الجهات المختصة، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن اتصفوا بصفات شرطية كاذبة وهددوا المجني عليه الأول بالقتل كما مبين بالتحقيقات، وسرقة المجني عليهم الثاني والثالث بالإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، كما أتلف المتهمين عمدا أموال ثابتة ومنقولا "كشك حراسة، كاميرات مراقبة" والمملوكين للمجني عليهم سابقي الذكر، بالإضافة لحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر نارية.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 20 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية للحكم، لاتهامهم باستعراض القوة وانتحال صفة ضباط، وسرقة مواطنين بالمعادي.صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي وسعيد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.وأسندت النيابة للمتهمين " عبد العزيز. م" محامٍ، و"محسن. ش"، و"إمام. ع"، و"محمد. ع"، و"حسن. و"، و"أحمد. ح"، و"