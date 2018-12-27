نشرة أخبار الظهيرة.. توقف حركة المرور بالطريق الدائري إثر تصادم سيارتين بمدخل مطار القاهرة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، مقتل المتحدث باسم "داعش خراسان" فى غارة جوية شرق أفغانستان، مسؤول أمني إسرائيلي يعترف بشن غارات على أهداف في سوريا.

"عرفات" يلتقي قيادات "النقل البحري" لزيادة التعاون مع الدول الإفريقية

اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، بحضور قيادات القطاع؛ لبحث زيادة التعاون مع الدول الإفريقية في مجال النقل، وذلك من خلال إشراك كافة أطراف المجتمع الملاحي وخاصة وأن مصر حاليًا بصدد رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019.

مقتل المتحدث باسم "داعش خراسان" فى غارة جوية شرق أفغانستان

أعلن الجيش الأفغانى مقتل المتحدث باسم تنظيم "داعش خراسان" سلطان عزيز عزام خلال غارة جوية شنتها القوات الأمريكية فى إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

الصين وأمريكا يعقدان محادثات تجارية فى يناير

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة وضعتا الخطط لعقد محادثات التجارة الخارجية في يناير المقبل، مع اجتماعات ستعني بذل جهود جديدة من جانب أكبر اقتصادين في العالم لإنهاء حربهما التجارية.

مسؤول أمني إسرائيلي يعترف بشن غارات على أهداف في سوريا

أكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على عدد من الأهداف داخل الأراضي السورية، مساء الثلاثاء الماضي.

الدفاع الروسية تعلن تعزيز التعاون العسكري مع إيران

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وفدها إلى إيران برئاسة نائب القائد العام لهيئة الأركان المسلحة الروسية، إيغور أوسيبوف، بحث مع القيادات العسكرية الإيرانية، التعاون الثنائي، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الروسية الإيرانية لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الحكومية المشتركة في مجال التعاون العسكري.

توقف حركة المرور بالطريق الدائري إثر تصادم سيارتين بمدخل مطار القاهرة

شهد الطريق الدائري، صباح اليوم الخميس، توقف حركة المرور أعلاه في الاتجاه من محور سعد الشاذلي إلى طريق السويس، إثر حادث تصادم سيارتين عند مدخل مطار القاهرة، وانتشر رجال المرور بمكان الحادث لتنظيم حركة المرور.