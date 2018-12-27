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إحباط ترويج 38 طن مخللات فاسدة بالجيزة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:59 ص
إحباط ترويج 38 طن مخللات فاسدة بالجيزة
مخللات فاسدة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 73 قضية مخالفة تنوعت في ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 19 عدم الإعلان عن الأسعار، 11 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، غش تجاري مواد غذائية ( مخلل ) بإجمالي 38 طن و360 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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