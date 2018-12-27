افتتاح مطعم إسرائيلي في أحد فنادق قطر
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:52 ص
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها
بالعربية على تويتر، إن الطاهي الإسرائيلي الشهير يوناتان روشفيلد سيفتتح مطعماً في
أحد فنادق في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن الافتتاح
سيكون قريباً مضيفةً أن "الطعام يُوحد الجميع" في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية، للاستثمار
بعد أيام من لقاء بين الحاخام مارك شنيير، ومسؤولين قطريين في الدوحة حول تأمين وصول
المشجعين الإسرائيليين الذين سيحضرون بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، وتأمين
الطعام الموافق للشريعة الموسوية للمتدينين اليهود منهم، إلى جانب أماكن العبادة.
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