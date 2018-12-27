حكايات اليوم..تأسيس جريدة الأهرام.. ومصر والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاق حول السد العالي

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ مصر والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاق حول السد العالي.

تأسيس جريدة الأهرام المصرية

وفي مثل هذا اليوم 27 ديسمبر من عام 1875م، تأسيس جريدة الأهرام المصرية وهي صحيفة قومية مصرية، قد صدر العدد الأول منها في 5 أغسطس 1876.

بدأت كجريدة أسبوعية بأربع صفحات، ثم تطورت إلى يومية، تصدر صحيفة الأهرام حاليا ثلاث طبعات يومية محليا إلى جانب طبعة دولية تطبع يوميا بعد أن تنقل صفحاتها بواسطة الأقمار الصناعية، في لندن ونيويورك وفرانكفورت، وطبعة عربية تطبع في دبي والكويت.

إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

أما صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي.

الانتهاء من بناء كاتدرائية آيا صوفيا

في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر من عام 537م، الانتهاء من بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القسطنطينية، ثم تحولت إلى مسجد على يد محمد الفاتح، ومن ثم إلى متحف ديني عام 1935، وتقع بمدينة إسطنبول بتركيا.

مصطفى عبد الرازق شيخا للجامع الأزهر

كما ولى الشيخ مصطفى حسن عبد الرازق، مشيخة الأزهر، وهو مفكر وأديب مصري، وعالم بأصول الدين والفقه الإسلامي، ويعتبر مجدد للفلسفة الإسلامية في العصر الحديث، وصاحب أول تاريخ لها بالعربية، ومؤسس "المدرسة الفلسفية العربية".

تولى الشيخ مصطفى عبد الرازق وزارة الأوقاف ثماني مرات، وكان أول أزهري يتولاها، واختير شيخا للأزهر في ديسمبر 1945م.

مصر والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاق حول السد العالي

وفي مثل هذا اليوم 27 ديسمبر من عام 1958م، حيث وقعت مصر والاتحاد السوفيتي، اتفاق خاص لإقراض مصر 400 مليون روبل، حول تنفيذ بناء المرحلة الأولى من السد العالي.

"الرصاص المصبوب"

كما بدأت إسرائيل بعملية عسكرية اسمتها "الرصاص المصبوب" في 2008م، ضد حركة حماس، وأطلقت عليها حماس معركة الفرقان حيث قامت قواته الجوية بشن غارات مفاجئة على قطاع غزة أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 1315 قتيل و5340 جريح.

رجاء ياقوت

وولدت الكاتبة رجاء ياقوت صالح في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر من عام 1937م، كانت أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية وعميدة كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر.

نجا إبراهيم

فيما رحل الشيخ البهي نجا إبراهيم الخولي، في 1977م، وكان مفكر وكاتب وداعية إسلامي وأحد مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة التأسيسية ومكتب الإرشاد بالجماعة.