الاستخبارات العراقية تحبط أكبر عملية تهريب مواد متفجرة بالأنبار
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:39 ص
وكالات
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أحبطت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم
الخميس، أكبر عملية تهريب مواد متفجرة فى محافظة الأنبار.
وذكرت المديرية - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)
الإخبارية اليوم - أن قوة من شعبة استخبارات فق 14 وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة
50، أحبطت عملية نوعية تتميز بالتخطيط الدقيق و المعلومة الاستخبارية ، أكبر عملية
لنقل 4 أطنان من مادة بودرة الكلور التى تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة وقنابر الهاون،
وذلك بعد استدراج العجلة والأشخاص الناقلين والممولين إلى كمين محكم نصب لهم فى سيطرة
الصقور عند مدخل مدينة الفلوجة بالأنبار.
وأوضحت المديرية أنه تمت السيطرة على السيارة
وحمولتها واعتقال الأشخاص الذين بداخلها، مشيرة إلى أنه تم تسليم السيارة والحمولة
والأشخاص إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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