عاجل.. محمود وحيد يظهر في الأهلي أول مرة (صورة)

وصل منذ قليل محمود وحيد لاعب الأهلي الجديد إلى مقر النادي بالجزيرة، بعدما انضم رسميا قادما من مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وظهر وحيد للمرة الأولى داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لعقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.





وكان الأهلي قد تعاقد رسميا مع محمود وجيد لدعم مركز الظهير الأيسر لمدة 4 مواسم ونصف قادما من مصر المقاصة مقابل 15 مليون جنيه.



