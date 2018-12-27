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عاجل.. محمود وحيد يظهر في الأهلي أول مرة (صورة)

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:33 ص
عاجل.. محمود وحيد يظهر في الأهلي أول مرة (صورة)
محمود وحيد
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علي نبوي
 
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وصل منذ قليل محمود وحيد لاعب الأهلي الجديد إلى مقر النادي بالجزيرة، بعدما انضم رسميا قادما من مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وظهر وحيد للمرة الأولى داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لعقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وكان الأهلي قد تعاقد رسميا مع محمود وجيد لدعم مركز الظهير الأيسر لمدة 4 مواسم ونصف قادما من مصر المقاصة مقابل 15 مليون جنيه.

الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة الداخلية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي باستاد التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها السبت في الدوري الممتاز. 

ويختتم الأهلي استعداداته مساء الجمعة المقبل للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الداخلية.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس الثلاثاء عقب العودة من أثيوبيا بعد مواجهة جيما الأثيوبي الأحد الماضي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الأهلي قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.
عاجل.. محمود وحيد يظهر في الأهلي أول مرة (صورة)
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