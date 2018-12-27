اليوم.. إغلاق جزئي لكوبري عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:29 ص
كريم المنجي
Advertisements
Advertisements
ستقوم اﻹدارة العامة لمرور القاهرة مساء اليوم الخميس، بإغلاق جزئي لكوبري عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام، في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.
وستكون هناك أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبري عباس وتقرر أن تكون مواقع العمل، في الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على أربعة مراحل على أن يكون العمل ليلًا ونهارًا.
وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
وستكون هناك أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبري عباس وتقرر أن تكون مواقع العمل، في الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على أربعة مراحل على أن يكون العمل ليلًا ونهارًا.
وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
Advertisements
المزيد عن: حوادث الفجر الخميس الادارة العامة لمرور القاهرة اغلاق جزئى لكوبري عباس أعمال تطوير أخبار الحوادث
- الموافقة على طلب "المقاولون العرب" لتحديث وإصلاح كوبري غمرة
- مرور القاهرة ينتهي من أعمال إصلاح كوبري غمرة
- إغلاق جزئى لكوبرى عباس بسبب أعمال التجديد وإلأصلاح
- اليوم.. إعادة فتح كوبري عباس بعد انتهاء أعمال الصيانة
- مرور القاهرة ينتهي من أعمال إصلاحات وتطوير لكوبري غمرة
- إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر لمدة 3 أيام بسبب إصلاح وتجديد فواصل
- اليوم.. إغلاق جزئي لكوبري عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام
- "إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر وغمرة".. تعرف على الإصلاحات المرورية التي تشهدها الطرق
- إعادة فتح كوبري عباس وأكتوبر بعد انتهاء أعمال الصيانة