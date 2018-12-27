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اليوم.. إغلاق جزئي لكوبري عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:29 ص
اليوم.. إغلاق جزئي لكوبري عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام
أرشيفية
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كريم المنجي
 
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ستقوم اﻹدارة العامة لمرور القاهرة مساء اليوم الخميس، بإغلاق جزئي لكوبري عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام، في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

وستكون هناك أعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبري عباس وتقرر أن تكون مواقع العمل، في الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على أربعة مراحل على أن يكون العمل ليلًا ونهارًا.

وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
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