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3 حالات تنذر محمد صلاح بالإيقاف مباراتين

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:22 ص
3 حالات تنذر محمد صلاح بالإيقاف مباراتين
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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تعقد لجنة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اجتماعاً طارئاً لمناقشة كافة الحالات المثيرة للجدل في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستطرح لجنة الاتحاد الإنجليزي اليوم الخميس، واحدة من أهم حالات الجدل التي شهدتها الساعات الاخيرة وهي اتهام محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي بالتمثيل والتحايل على الحكام بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها في مباراة نيوكاسل يوم أمس.


وفي حالة ثبوت خداع محمد صلاح للتحكيم سيتم توقيع عقوبة على اللاعب لمباراتين والغياب أمام فريق أرسنال ومانشستر سيتي.


وهناك حالات تؤكد على أن صلاح قد يواجه عقوبة الإيقاف، بعد إيقاف عمر نياسي ومانويل لانزيني ومهاجم ساوثهامبتون مباراتين؛ بسبب خداع حكم المباراة بالموسم الماضي. ولذلك قد يواجه محمد نفس العقوبة.

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