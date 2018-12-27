السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمصر القديمة دون إصابات





وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في مصر القديمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.