كأس أسيا 2019.. المنتخب السعودي في مهمة البحث عن اللقب الرابع

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني أنطونيو بيتزي منافسات بطولة كأس أسيا 2019 وعينه على تحقيق اللقب الرابع في مسيرته الأسيوية.





يملك الأخضر السعودي تاريخ طويل مع بطولة كأس أسيا فسوف يسجل مشاركته العاشرة في نسخة 2019 والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير المقبل.





يتولى أنطونيو بيتزي تدريب منتخب السعودية منذ بطولة كأس العالم في الصيف الماضي وأصبح على علم بكل كبيرة وصغيرة عن الأخضر ونجومه وبالتأكيد يطمح لكتابة اسمه في سجل بطولات كأس أسيا.





وصل منتخب السعودية للمباراة النهائية في 6 مناسبات فقد توج باللقب ثلاث مرات وهي أعوام: "1984، 1988، 1996" وكان وصيفا للبطولة أعوام؛ "1992، 2000، 2007".





ويمتلك المنتخب السعودي عدد من اللاعبين المميزين أمثال:





- هتان باهبري:

وهو جناح نادي الشباب الستودي الذي يعتمد عليه بيتزي في تشكيلة المنتخب الأساسية بعد تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الماضية مع ناديه.





- سالم الدوسري:

جناح الهلال المميز والمهاري والذي أشاد به الموقع الرسمي للاتحاد الأسيوي مؤكدين أنه أخطر عناصر الأخضر السعودي بجانب زميليه في الفريق نواف العابد وسلمان الفرج.





- محمد العويس:

وهو حارس مرمى النادي الأهلي السعودي والذي يقدم أفضل مستوياته مع الفريق والمنتخب في الفترة الحالية وبالتأكيد سيحرس عرين الأخضر في بطولة كأس أسيا 2019.