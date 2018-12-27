ميريام فارس تنشغل في التحضير لألبوها الجديد





الجدير ذكره أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان "قومي" من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين موسى وإخراج شريف ترحيني.





تواصل النجمة اللبنانية ميريام فارس، خلال الفترة الراهنة وضع لمساتها الأخيرة على مجموعة من الأغاني الجديدة التي اختارتها لضمها إلى ألبومها المنتظر، ومن المتوقع طرحه مع بداية العام الجديد 2019.