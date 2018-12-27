"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء موجة الأمطار.. وتحذير خطير بشأن طقس اليوم

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار ستبدأ في السقوط من مساء يوم الأربعاء على محافظة القاهرة، بشكل خفيف، وكذلك باقي السواحل الشمالية الشرقية.





- الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار

وأكد عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية، أن الأمطار على محافظة القاهرة من المقرر لها الانتهاء اليوم الخميس، وستظل مستمرة على باقي المحافظات حتى منتصف يوم الجمعة المقبلة، ثم ستبدأ في الانحسار على السواحل الشمالية فقط، موضحًا أن موجة الأمطار وعدم استقرار الطقس تنتهي يوم الأحد المُقبل.





- الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء، وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.





كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.





وحذر الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الخميس، فقد يسود الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتوقع رئيس الهيئة أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحري، وفقا لتصريحات صحفية. وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب ممارسة الانشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط





- حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 12 17

شبين الكوم 12 17

طنطا 12 17

دمنهور 11 16

الإسكندرية 11 16

بلطيم 1 16

مطروح 13 16

السلوم 11 15

سيوة 09 15

بورسعيد 15 17

دمياط 14 17

الزقازيق 12 17

الإسماعيلية 10 18

السويس 11 17

العريش 09 17

رفح 09 16

رأس سدر 10 17

نخل 03 14

نويبع 16 19

طابا 10 14

كاترين 01 10

الطور 11 17

شرم الشيخ 16 22

الغردقة 14 21

مرسى علم 14 21

الفيوم 11 17

بني سويف 11 17

المنيا 07 17

أسيوط 07 17

سوهاج 07 19

قنا 08 20

الأقصر 09 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 12 21

الوادي الجديد 11 19

شلاتين 19 27

أبو رماد 18 26

رأس حدربة 17 25

حلايب 18 24